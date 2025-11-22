Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На Херсонщині через обстріли росіян постраждали шестеро людей

Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через обстріли росіян постраждали шестеро людей
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби на Херсонщині росіяни знову атакували 33 населені пункти області. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Кізомис, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Золота Балка, Українка, Шевченківка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Костирка, Львове, Монастирське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, приватні гаражі та автомобілі", – ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
﻿
