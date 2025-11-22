Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Завтра, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг.

Графіки обмежень потужності будуть діяти з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

Енергетики просять економно споживати електроенергію.