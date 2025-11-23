7 корпус: Сили оборони зупинили спробу прориву росіян у Мирноград на Донеччині

Сили оборони зупинили групу російських солдатів, які намагалися прорватися у південні околиці Мирнограда.

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

"Ворога який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці - розбито та знищено. Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам", – ідеться у повідомленні.