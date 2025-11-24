Протягом минулої доби Росія обстріляла Харків і сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули, постраждали 14 людей, серед них – двоє дітей.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Харкові загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик; у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка.
Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова 15 безпілотниками.
По Харківщині росіяни застосували 15 БпЛА “Герань-2”, fpv-дрони і 33 дронів невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, електромережі, цивільне підприємство, 4 автомобілі, будівлю навчального закладу;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске);
- у Чугуївському районі пошкоджено ферму (с. Москалівка).