Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ пошкодила на Харківщині приватні будинки, багатоповерхівку та освітній заклад

Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова 15 безпілотниками.

РФ пошкодила на Харківщині приватні будинки, багатоповерхівку та освітній заклад
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби Росія обстріляла Харків і сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули, постраждали 14 людей, серед них – двоє дітей. 

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик; у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка. 

Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова 15 безпілотниками.

По Харківщині росіяни застосували 15 БпЛА “Герань-2”, fpv-дрони і 33 дронів невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: 

  • у м. Харків пошкоджено 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, електромережі, цивільне підприємство, 4 автомобілі, будівлю навчального закладу; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено ферму (с. Москалівка). 

Фото: t.me/synegubov
