Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем'єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
У Молдову під час нічної російської атаки залітали дрони (доповнено)

Безпілотники зафіксували у Молдові та Румунії. 

У Молдову під час нічної російської атаки залітали дрони (доповнено)
Реактивний шахед - 'Герань 3', ілюстративне фото
Фото: obozrevatel.com

Під час нічної російської атаки у Молдову залетіли шість російських дронів. Спочатку повідомляли про один на півдні країни, який перелетів у Румунію.

Про це пише NewsMaker та Повітряні сили України. Згодом інформацію підтвердило Міноборони Молдови

"Вранці 25 листопада 2025 року міноборони Молдови повідомило прикордонну поліцію про проліт повітряним простором Молдови дрону типу Shahed в південному регіоні країни", – зазначено у виданні. 

Повітряні Сили ЗС України попереджали вранці 25 листопада про декілька російських БпЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою і про можливий перетин державного кордону. Згодом відомство зазначило, що один російський БпЛА імовірно перетнув кордон з Румунією.

У Міноборони Молдови кажуть, що зафіксували шість дронів. Перший виявили в напрямку населених пунктів Виноградівка — Вулканешти, згодом рухаючись у напрямку державного кордону з Румунією. Потім помітили ще п'ять безпілотників, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушені, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешті. Один з них упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-жос Флорештського району.

Доповнення. Пізніше видання із посиланням на поліцію Молдови написало, що в саду в населеному пункті Кухурештій де Жос, Флорештський район, на будинок сторожа впав дрон. Група технічно-вибухотехнічного відділу поліції виїхала на місце.Люди були евакуйовані, а периметр оточений поліцейськими.
