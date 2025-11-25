У Молдову під час нічної російської атаки залітали дрони (доповнено)

Під час нічної російської атаки у Молдову залетіли шість російських дронів. Спочатку повідомляли про один на півдні країни, який перелетів у Румунію.

Про це пише NewsMaker та Повітряні сили України. Згодом інформацію підтвердило Міноборони Молдови.

"Вранці 25 листопада 2025 року міноборони Молдови повідомило прикордонну поліцію про проліт повітряним простором Молдови дрону типу Shahed в південному регіоні країни", – зазначено у виданні.

Повітряні Сили ЗС України попереджали вранці 25 листопада про декілька російських БпЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою і про можливий перетин державного кордону. Згодом відомство зазначило, що один російський БпЛА імовірно перетнув кордон з Румунією.

У Міноборони Молдови кажуть, що зафіксували шість дронів. Перший виявили в напрямку населених пунктів Виноградівка — Вулканешти, згодом рухаючись у напрямку державного кордону з Румунією. Потім помітили ще п'ять безпілотників, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушені, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешті. Один з них упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-жос Флорештського району.

Доповнення. Пізніше видання із посиланням на поліцію Молдови написало, що в саду в населеному пункті Кухурештій де Жос, Флорештський район, на будинок сторожа впав дрон. Група технічно-вибухотехнічного відділу поліції виїхала на місце.Люди були евакуйовані, а периметр оточений поліцейськими.