У Дніпропетровській області вночі росіяни атакували пошту, будинки і адмінбудівлі

Російська армія вночі атакувала два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському била артилерією та FPV-дронами.
Удари припали на Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.
“Зайнявся гараж. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль”, – сказав він.
У Васильківській, Слов'янській та Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив дронами. Загорілися приватна оселя, адмінбудівля, банк. Понівечені пошта, авто.
Над областю захисники збили п’ять дронів.