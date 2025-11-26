Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем'єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
У Дніпропетровській області вночі росіяни атакували пошту, будинки і адмінбудівлі

Інформації про поранених в ОВА не надали. 

Наслідки ударів по Дніпропетровській області
Фото: Владислав Гайваненко в Telegram

Російська армія вночі атакувала два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському била артилерією та FPV-дронами. 

Удари припали на Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко. 

“Зайнявся гараж. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль”, – сказав він. 

У Васильківській, Слов'янській та Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив дронами. Загорілися приватна оселя, адмінбудівля, банк. Понівечені пошта, авто.

Над областю захисники збили п’ять дронів. 
