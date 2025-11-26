У Дніпропетровській області вночі росіяни атакували пошту, будинки і адмінбудівлі

Інформації про поранених в ОВА не надали.

Фото: Владислав Гайваненко в Telegram

Наслідки ударів по Дніпропетровській області

Російська армія вночі атакувала два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському била артилерією та FPV-дронами.

Удари припали на Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

“Зайнявся гараж. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль”, – сказав він.

У Васильківській, Слов'янській та Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив дронами. Загорілися приватна оселя, адмінбудівля, банк. Понівечені пошта, авто.

Над областю захисники збили п’ять дронів.



