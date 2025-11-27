​Армія ворога за добу втратила 1 140 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1 140 окупантів, танк ворога, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ та ППО.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб
- танків – 11 373 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 709 (+21) од.
- РСЗВ – 1 550 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+1) од.
- літаків – 430 (+2) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.
- спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.
Дані уточнюються.