«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

​Армія ворога за добу втратила 1 140 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 169 690 осіб.

​Армія ворога за добу втратила 1 140 солдатів
Фото: скріншот

Упродовж доби Сили оборони знищили 1 140 окупантів, танк ворога, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ та ППО. 

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб 
  • танків – 11 373 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 709 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 550 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+1) од.
  • літаків – 430 (+2) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.
  • спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies