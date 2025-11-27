Одеська область вночі знову зазнала атаки. Пошкоджено кінний клуб, АЗС і будинки

Уночі армія Росії атакувала Одеську область дронами. Активно працювала ППО, але ушкоджень уникнути не вдалося.
Є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
“В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила”, – сказав він.
- Цього тижня Росія б'є по Одеській області майже щодня.
- Під час минулої атаки 25 листопада росіяни пошкодили портову і енергетичну інфраструктуру. Поранень дістали шестеро людей.