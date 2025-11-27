На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
СБУ: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала росіянам наступати на Покровськ

Російською агенткою виявилася жителька Мирнограда.

СБУ: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала росіянам наступати на Покровськ
СБУ
Фото: СБУ

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агентці ФСБ, яку контррозвідка СБУ затримала у травні цього року на Донеччині. 

За інформацією української спецслужби, жінка передавала росіянам геолокації опорних пунктів оборони та бойових позицій українських сил на Покровському напрямку.

Отримані координати ворог використовував для підготовки дронових ударів та планування наземних операцій під час наступу на районний центр.

За даними слідства, агенткою виявилася жителька Мирнограда. Окупанти завербували її у грудні 2024 року через TikTok, помітивши її ефіри у чатах знайомств. Після вербування вона евакуювала своїх дітей у тилові регіони України, а сама обходила прифронтові райони, позначаючи на Google-картах координати Сил оборони.

Зібрану інформацію жінка надсилала своєму «зв’язковому» — бойовику з угруповань РФ, який воював під Покровськом і працював на ФСБ.

Контррозвідка СБУ задокументувала її на початковому етапі роботи, викрила та затримала поблизу міста. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
