Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укренерго: завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла

Графіки погодинних відключень діятимуть від 0,5 до 2,5 черг.

Укренерго: завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла
Фото: pixabay

Завтра, 29 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує НЕК "Укренерго". 

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголошують в енергокомпанії.

Коли електроенергія з’являється за графіком споживайте її ощадливо.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies