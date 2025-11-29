США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГУР викрило мережі терміналів спецзв’язку РФ вздовж лінії фронту з Україною та у Африці

Після тривалого використання добутої із терміналів інформації про плани російських окупантів прийняли рішення оприлюднити їхню геолокацію та знищити.

ГУР викрило мережі терміналів спецзв’язку РФ вздовж лінії фронту з Україною та у Африці
Мережа спецзв'язку РФ
Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про викриття мережі терміналів спецзв’язку РФ вздовж лінії фронту з Україною та у Африці.

"Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил російської федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті", – розповіли у відомстві. 

Там зазначили, що після тривалого використання добутої із цих терміналів інформації про плани російських окупантів прийняли рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.

Мережа спецзв'язку РФ
Мережа спецзв'язку РФ

"Доки триватиме російська агресія проти України, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу", – зазначили у ГУР.

Також там розповіли, що в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога, і вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво.
