Після тривалого використання добутої із терміналів інформації про плани російських окупантів прийняли рішення оприлюднити їхню геолокацію та знищити.

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про викриття мережі терміналів спецзв’язку РФ вздовж лінії фронту з Україною та у Африці.

"Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил російської федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті", – розповіли у відомстві.

Там зазначили, що після тривалого використання добутої із цих терміналів інформації про плани російських окупантів прийняли рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.

Фото: ГУР МО України Мережа спецзв'язку РФ

"Доки триватиме російська агресія проти України, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу", – зазначили у ГУР.

Також там розповіли, що в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога, і вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво.