На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Генштаб: Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам

У вересні-листопаді зенітні ракетні війська знищили близько сотні російських КАБів.

Генштаб: Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

Українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Наразі тестується нове озброєння для протидії ворожим КАБам.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ за результатами щомісячної наради з розвитку спроможностей.

"Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати й масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак. У доповіді розвідки йшлося про заходи, яких вживає противник для підвищення ефективності своїх засобів повітряного нападу під час масованих ракетно-дронових ударів. 

Відтак представники відповідних органів військового управління ЗС України виступили зі звітами щодо нарощення спроможностей для ефективної протидії ворогові", – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам.

Крім того, у вересні-листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів.
