Генштаб: Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам

У вересні-листопаді зенітні ракетні війська знищили близько сотні російських КАБів.

Українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Наразі тестується нове озброєння для протидії ворожим КАБам.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ за результатами щомісячної наради з розвитку спроможностей.

"Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати й масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак. У доповіді розвідки йшлося про заходи, яких вживає противник для підвищення ефективності своїх засобів повітряного нападу під час масованих ракетно-дронових ударів.

Відтак представники відповідних органів військового управління ЗС України виступили зі звітами щодо нарощення спроможностей для ефективної протидії ворогові", – ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам.

Крім того, у вересні-листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 ворожих КАБів.