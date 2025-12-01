США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Про американський “мирний план” та його пункти
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Війна

Росія атакувала Башилівку на Харківщині, зруйновано будинок

Три жінки зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Фото: З відкритих джерел

Окупанти атакували безпілотником Близнюківську громаду Харківської області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожого удару у селі Башилівка постраждали троє жінок – 59, 64 і 67 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Щонайменше один будинок зруйновано, ще три – пошкоджено. Виникла пожежа. 

Екстрені служби працюють на місці влучання.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
