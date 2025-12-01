Росія атакувала Башилівку на Харківщині, зруйновано будинок

Окупанти атакували безпілотником Близнюківську громаду Харківської області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок ворожого удару у селі Башилівка постраждали троє жінок – 59, 64 і 67 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.
Щонайменше один будинок зруйновано, ще три – пошкоджено. Виникла пожежа.
Екстрені служби працюють на місці влучання.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.