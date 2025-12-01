Росія атакувала Башилівку на Харківщині, зруйновано будинок

Три жінки зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Окупанти атакували безпілотником Близнюківську громаду Харківської області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожого удару у селі Башилівка постраждали троє жінок – 59, 64 і 67 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Щонайменше один будинок зруйновано, ще три – пошкоджено. Виникла пожежа.

Екстрені служби працюють на місці влучання.