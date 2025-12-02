На Херсонщині вчора ворог пошкодив майже 120 будинків, газопроводи та магазин

Тринадцять мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Упродовж доби російська армія обстрілювала Херсонщину. У області поранені 13 людей. Ворог пошкодив 6 багатоповерхівок та 113 приватних будинків.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Раківка, Томарине, Урожайне, Милове, Дудчани, Новорайськ, Чарівне, Золота Балка, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 113 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватне підприємство, магазин, газопроводи, маршрутне таксі, приватні гаражі та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.