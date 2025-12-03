США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Підозрюваних у вбивстві українця у Відні затримали на території України

Злочин, ймовірно, здійснили з метою наживи двоє чоловіків 19 та 45 років.

Підозрюваних у вбивстві українця у Відні затримали на території України
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Австрійська поліція повідомила про те, що в Україні було затримано двох підозрюваних у вчиненні вбивства 21-річного громадянина нашої держави, яке сталося у Відні.

Як пише "Європейська правда", українські правоохоронці заарештували двох чоловіків - 19 та 45 років. У них було виявлено велику суму коштів у доларах, що дає підстави вважати мотивом злочину наживу. Версію про політичну мотивованість вбивства, на думку речника управління кримінальної поліції Відня, можна відкинути.

Україна вже звернулася до Австрії із проханням про передання кримінальної справи.

Наприкінці листопада у Відні у автівці, що палала, було знайдено тіло 21-річного хлопця з України. Завдяки записам із камери спостереження стало відомо, що вбитий був у компанії 19-річного студента з його ж університету, який потім залишив Австрію і в'їхав до України в супроводі 45-річного чоловіка.  
