Підозрюваних у вбивстві українця у Відні затримали на території України

Злочин, ймовірно, здійснили з метою наживи двоє чоловіків 19 та 45 років.

Австрійська поліція повідомила про те, що в Україні було затримано двох підозрюваних у вчиненні вбивства 21-річного громадянина нашої держави, яке сталося у Відні.

Як пише "Європейська правда", українські правоохоронці заарештували двох чоловіків - 19 та 45 років. У них було виявлено велику суму коштів у доларах, що дає підстави вважати мотивом злочину наживу. Версію про політичну мотивованість вбивства, на думку речника управління кримінальної поліції Відня, можна відкинути.

Україна вже звернулася до Австрії із проханням про передання кримінальної справи.

Наприкінці листопада у Відні у автівці, що палала, було знайдено тіло 21-річного хлопця з України. Завдяки записам із камери спостереження стало відомо, що вбитий був у компанії 19-річного студента з його ж університету, який потім залишив Австрію і в'їхав до України в супроводі 45-річного чоловіка.