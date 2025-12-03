За перший день програми “3000 км Україною” українці оформили понад 4 тисячі квитків

За перший день дії програми “3000 км Україною” українці оформили понад 4 тис. квитків до або з прифронтових регіонів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

“Відсьогодні Укрзалізниця запустила можливість оформити 3000 км поїздок. Їх залізниця пропонує використати у непікові періоди, коли є вільні місця”, - написав Олексій Кулеба.

Він уточнив, що наразі програма зосереджена на маршрутах прифронтових громад. Найпопулярнішими напрямками виявились Харківщина та Запоріжжя, а рейси для пілотного етапу було обрано на основі аналізу заповнюваності поїздів.

Урядовець зазначив, що на сьогодні пропозицію активували у застосунку понад 100 тис. користувачів. Пасажири забронювали за цією програмою 2,5 млн безкоштовних кілометрів.

У періоди позапікового сезону Укрзалізниця планує пропонувати близько 250 тис. місць на місяць, що дозволить стимулювати поїздки тих пасажирів, для яких ключовим фактором є доступна ціна, а також частково розвантажити піковий попит.

Що таке УЗ-3000

Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною". У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів, квитки можна оформлювати вже з 3 грудня.

Докладніше про програму читайте в матеріалі LB.ua "3000 км популізму: чи піде комусь на користь нова держпрограма".