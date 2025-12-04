ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Росіяни знову обстріляли пологовий будинок у Херсоні, в момент "прильоту" лікарі приймали пологи

На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав. 

Росіяни знову обстріляли пологовий будинок у Херсоні, в момент "прильоту" лікарі приймали пологи
Нологовий будинок у Херсоні
Фото: Скриншот відео

Російські війська вкотре обстріляли перинатальний центр у Херсоні.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент “прильоту” лікарі саме приймали пологи", - написав він.

На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Росіяни щонайменше втретє обстрілюють пологовий будинок у Херсоні. 
﻿
