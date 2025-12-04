Росіяни знову обстріляли пологовий будинок у Херсоні, в момент "прильоту" лікарі приймали пологи

На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Російські війська вкотре обстріляли перинатальний центр у Херсоні.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент “прильоту” лікарі саме приймали пологи", - написав він.

Росіяни щонайменше втретє обстрілюють пологовий будинок у Херсоні.