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Російська армія обстріляла у Херсоні пологовий будинок, школу та поліклініку

За попередньою інформацією, при обстрілах ніхто не постраждав.

Російська армія обстріляла у Херсоні пологовий будинок, школу та поліклініку
Фото: Ярослав Янушевич

Російські окупаційні війська сьогодні, 24 січня, обстріляли Херсон. Окупанти влучили в пологовий будинок, школу та поліклініку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав”, - розповів він.

Янушевич додав, що у школі та поліклініці також немає постраждалих. Втім, у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу.

На місця обстрілів виїхали екстрені служби.

Нагадаємо, за добу 23 січня російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Ворог атакував Херсонський і Бериславський райони.

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