Учора росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, є загиблий

За добу 23 січня російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Ворог атакував Херсонський і Бериславський райони.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів”, – йдеться у повідомленні.
Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.
Нагадаємо, учора окупанти обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік.