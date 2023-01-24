Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, є загиблий

Ворог гатив по населених пунктах двох районів.

Учора росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, є загиблий
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

За добу 23 січня російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Ворог атакував Херсонський і Бериславський райони.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.

 

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також