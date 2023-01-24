Учора росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, є загиблий

Ворог гатив по населених пунктах двох районів.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

За добу 23 січня російські окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область. Ворог атакував Херсонський і Бериславський райони.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік.