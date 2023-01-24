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У Криму російські окупанти під час обшуків затримали 6 кримських татар

Всіх шістьох затримали і відвезли в управління ФСБ Криму. Точне місце їхнього перебування ніхто з родичів не знає.

У Криму російські окупанти під час обшуків затримали 6 кримських татар
Фото: “Кримська солідарність”

Вранці 24 січня спецслужби РФ почали масові обшуки в оселях кримських татар. Обшуки провели в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Окупанти затримали 6 людей.

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"З 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки в будинках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за кількома адресами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з обшуками прийшли до рідного брата політв'язня Енвера Кроша - Екрема Кроша, який проживає в с. Близькогородське.

Крім того, силовики обшукали будинок брата політв'язня Едема Бекірова - Османа Абдуразакова, який мешкає в с. Дніпровка.

Також обшуки відбулися в Айдера Асанова в с. Тимофіївка, Рефата Сейдаматова в с. Тимофіївка, Лемана Зекір'яєва в м. Джанкой, Халіла Мамбетова в м. Джанкой.

Повідомляється, що всіх шістьох затримали і відвезли в управління ФСБ Криму. Точне місце їхнього перебування ніхто з родичів не знає.

Нагадаємо, у січні в Росії кримського імама засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.

В липні 2022 року в окупованому Криму засудили до 17 років колонії кримського татарина з хворобою серця. Під час утримання в СІЗО чоловік мав чотири ішемічні інсульти.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконним рішенням Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар.

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