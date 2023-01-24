Зранку 24 січня окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Є влучання у житлові будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – поінформував він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктура.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селі Вовчанські Хутори внаслідок ракетного обстрілу зруйновані заклад освіти та будинок культури. У селі Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкт цивільної промисловості, сталися пожежі.У Вовчанську поранення дістав 52-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула 67-річна жінка.