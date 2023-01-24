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Учора росіяни вбили трьох мирних українців на Донеччині

Ще троє цивільних отримали поранення.

У понеділок, 24 січня, російські окупанти вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 23 січня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще три людини в області зазнали поранень”, – поінформував він.

Зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 23 січня російські загарбники обстріляли Часів Яр на Донеччині, людина загинула, двоє поранені.

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