Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ.
Kizilelma – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Він має стати основою морської авіації турецького флоту, повідомила у Twitter компанія Baykar Makina.
Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina. Проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.
На MIUS-A планують встановити український двигун АІ-25ТЛТ, який здатен розвивати швидкість, близьку до надзвукової. Версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.
Bayraktar #KIZILELMA ✈️🚀🍎— BAYKAR (@BaykarTech) January 23, 2023
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2. Uçuş Testi ✅
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2nd Flight Test ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pVtM4wWYGY
"Мілітарний" назвав приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:
- Вантажопідйомність – 1 500 кг;
- Максимальна злітна вага – 6 000 кг;
- Силова установка – 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000;
- Максимальна швидкість – 900 км/год;
- Крейсерська швидкість – 740 км/год;
- Бойова дальність – 930 км;
- Час польоту – 5 годин;
- Стеля – 12 000 м;
- Робоча висота – 10 668 м.
На папері проєкт нового літального апарату представили 4 серпня 2021 року, а вже за рік Kizilelma дійшов до стадії прототипу. Проєкт розробки цього безпілотного літака фінансує компанія BAYKAR.
Нагадаємо, турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки.