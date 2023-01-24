Апарат отримає можливість зльоту та посадки на морській платформі.

Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ.

Kizilelma – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Він має стати основою морської авіації турецького флоту, повідомила у Twitter компанія Baykar Makina.

Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina. Проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.

На MIUS-A планують встановити український двигун АІ-25ТЛТ, який здатен розвивати швидкість, близьку до надзвукової. Версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.

"Мілітарний" назвав приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:

Вантажопідйомність – 1 500 кг;

Максимальна злітна вага – 6 000 кг;

Силова установка – 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000;

Максимальна швидкість – 900 км/год;

Крейсерська швидкість – 740 км/год;

Бойова дальність – 930 км;

Час польоту – 5 годин;

Стеля – 12 000 м;

Робоча висота – 10 668 м.

На папері проєкт нового літального апарату представили 4 серпня 2021 року, а вже за рік Kizilelma дійшов до стадії прототипу. Проєкт розробки цього безпілотного літака фінансує компанія BAYKAR.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки.