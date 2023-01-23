В небі, якщо злетів, вже не страшно, яким би не був ворог, - Привид Києва Бджоляр

У перші тижні після 24 лютого українські пілоти спали по 2-3 години на добу, і не встигали нормально навіть поїсти.

24 лютого 2022 року перші удари ворога десятками ракет з усіх напрямків були спрямовані по всій системі протиповітряної оборони України. Росіяни змогли вивести з ладу частину радіолокаційних та протиповітряних комплексів, виявлених раніше.

Про це розповів один з Привидів Києва з позивним Бджоляр/BeeKeeper.

Він додав, що далі росіяни планували без спротиву вчиняти авіаційні нальоти і бомбардування Києва, оскільки мали абсолютну перевагу в озброєнні і військовій техніці.

Бджоляр розповів, що росіяни намагались знищити українські літаки в місцях базування.

“Але нам вдалося майже всю техніку своєчасно вивести з під удару, врятувати людей і відповідно відновити все”, - наголосив він.

Пілот також повідомив, що коли ворог підійшов ближче до Києва та Василькова, він висунув свої ЗРК, щоб максимально закрити повітряний простір. Аеродром опинився в зоні ураження, тому Привидам Києва довелося виконувати зльоти і посадки, як вдень, так і вночі, на гранично малих висотах, приблизно 30 метрів над землею.

Український захисник розповів про повітряний бій, коли Привиди отримали завдання знищити пару російських штурмовиків Су-25, які прямували до центра Києва. Ймовірно, їх завданням було атакувати головні мости на Дніпрі.

“Вони робили це вкрай нахабно, а саме без авіаційно-винищувального прикриття, бо думали, що системи ППО вже вся знищена, а нашу авіацію окупант офіційно і поспішно поховав”, - зазначив боєць.

Повітряний бій перемістився на північ, в бік Вишгороду, і там один літак росіян вдалось вразити ракетою - він впав на півночі Київської області.

Ворог намагався заманити український літак у зону дії російського ЗРК “Бук”, але Бджоляр зміг ухилитись від ракети окупантів.

Російський пілот в бою на гранично малих висотах не впорався з керуванням, притиснувся до землі і розбився.

“Ворога було знищено без застосування зброї. Це був перший подібний маневрений бій, надзвичайно складний за виконанням. Але тоді це сприймалося, як рутина”, - зазначив Бджоляр.

Він додав, що є ризик падіння збитого літака над містом, але ворожий бомбардувальник зможе завдати значно більше шкоди, якщо виконає завдання.

Бджоляр зазначив, що у перші тижні пілоти спали по 2-3 години на добу, і не встигали нормально навіть поїсти. При цьому бували зіткнення у співвідношенні 2 до 6, 1 до 7 – на користь ворога, але ніхто не схибив.

“В небі, якщо злетів, вже не страшно! Яким би не був ворог. Сьогодні я і мої колеги впевнені і чіткі у своїх рішеннях, розуміють що роблять і для кого”, - підсумував один із Привидів Києва.

Нагадаємо, 26 червня під час виконання бойового завдання у повітряному бою над Чорним морем героїчно загинув полковник ЗСУ Михайло Юрійович Матюшенко, який очолював "Привидів Києва".