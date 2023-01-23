Голова оборонного комітету Ради: Той меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту

За словами депутата, у контракті, що розглянули на засіданні, немає деяких цінових позицій, про які йдеться у журналістському розслідуванні.

У Верховній Раді хочуть частково відкрити інформацію про закупівлі в умовах воєнного стану.Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що на засіданні його комітету розглянули дійсний контракт про закупівлі для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті парламенту.

За словами Завітневича, у контракті, який вивчали на комітеті, немає деяких цінових позицій, про які йдеться у журналістському розслідуванні.

"Той меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту, який ми сьогодні розглянули. Ми бачили і вивчали дійсний документ, а не той, що є у інформпросторі. Окрім того, ми віддали на вивчення цей документ компетентним органам", - сказав голова комітету.

Він додав, що комітет "постійно моніторить ситуацію, заслуховує відповідальних осіб і працює над проблемою разом із колегами із Міноборони та правоохоронних органів".

"Зокрема, конкретно за цим кейсом, і головне - ще до засідання Комітету, НАБУ відкрили справу щодо перевірки закупівель харчового постачання на 13 млрд грн. Вже проводиться досудове розслідування, зокрема і за іншими учасниками цієї справи. Відбувається експертиза контракту, цін та ін", - сказав Завітневич.

Депутат наголосив, що у ВР будуть працювати над змінами до закону про оборонні закупівлі.

"...Можливо щодо оприлюднення певних частин таких процедур. Зараз інформація оприлюднюється після закінчення військового стану плюс 90 днів. Цей приклад показав, що сьогодні є цінним демократичний контроль, і тому потрібно змінювати певну закритість оборонних закупівель. Будемо вирішувати як це реалізувати", - сказав Завітневич.

За його словами, комітет ініціював перевірки і контроль постачальників, які беруть участь у забезпеченні військових харчовим постачанням.

"Це молоді компанії, які можливо не зовсім відповідають запитам такої важливої сфери, де потрібно мати і серйозну матеріальну базу, і прогнозувати певні ризики, особливо в умовах війни. І ми це будемо перевіряти", додав голова комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді хочуть частково відкрити інформацію про закупівлі в умовах воєнного стану. Про це йшлося на засіданні оборонного комітету щодо оприлюднених даних про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

В НАБУ повідомили, що перевіряють інформацію про можливі зловживання. А Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.