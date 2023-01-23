Лікарні Херсонщини переповнені пораненими окупантами

Лише невелику частину відправляють до Криму.

Із початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців російської армії на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами. Усіх важких концентрують по медичних закладах регіону.

"Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.

Раніше в Антрациті на Луганщині окупанти вивезли вагітних з пологового будинку, щоб облаштувати там військовий шпиталь.