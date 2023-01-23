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Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині: загинула жінка

Ще двоє людей госпіталізовані.

Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині: загинула жінка
Наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У понеділок, 23 січня, росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, двоє людей травмовані.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, загалом зафіксовано 10 “прильотів” зі ствольної артилерії. Один із снарядів влучив у будинок.

"На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні", – пише голова ОВА.

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти протягом дня атакують Сумщину. В обід росіяни вдарили по центру міста Ворожба, люди не постраждали. Також було обстріляне прикордонне село Бояро-Лежачі.

 

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