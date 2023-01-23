У Раді хочуть частково відкрити інформацію про закупівлі в умовах воєнного стану, Резнікова залишать на посаді, - депутати

У Верховній Раді хочуть частково відкрити інформацію про закупівлі в умовах воєнного стану.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла за підсумками засідання комітету з приводу можливих зловживань у Міноборони.

За словами Безуглої, на комітеті заслухали керівництво міністерства і представників НАБУ, ДБР, СБУ.

"Були представлені контракти. Міністр оборони доповів та пояснив деталі. НАБУ розповіли, що по цьому питанню відкрито кримінальне провадження. ДБР та СБУ розповіли, що по ряду процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування", - розповіла депутатка.

Нардеп Вадим Івченко повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що за результатами засідання комітету міністр оборони Олексій Резніков залишається на своєму місці.

Безугла також зазначила, що в комітеті звернулися до правоохоронних органів з закликом приділити увагу розслідуванням. Також депутати знайомляться з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ.

"Ініціюємо закон — часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану. Інтенсифікуємо заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо", - додала депутатка.

За словами ексглави комітету з питань бюджету Юрія Арістова, також необхідно контролювати "створення нової моделі харчування військових, адже чинна показала, що містить ризики". Арістов додав, що на засіданні комітету вирішили, що необхідно також перевірити постачальників харчування.

Нагадаємо, в суботу 21 січня журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вичерпну інформацію з документами представить народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.

В НАБУ повідомили, що перевіряють інформацію про можливі зловживання. А Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.