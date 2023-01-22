Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, прибув з візитом до України.

Джонсон зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським, інформує пресцентр очільника держави.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", - написав Зеленський.

Оновлено. Зеленський на зустрічі з Джонсоном відзначив активну публічну підтримку України з боку британського політика, інформує ОП.

«Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни», – сказав президент.

Під час зустрічі Зеленський і Джонсон обмінялися думками щодо практичних кроків, які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. Зокрема, обговорювалося питання підготовки «саміту миру», який планують провести з метою реалізації формули миру, яку президент представив лідерам «Групи двадцяти» минулого року.

«Одним із пунктів формули миру є гарантії безпеки для України. Впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку про те, що наша держава повинна стати членом Альянсу», – зазначив глава держави.

На прохання Джонсона президент докладно поінформував його про ситуацію на передовій.

«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації. Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – заявив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Також про приїзд Джонсона повідомила Укрзалізниця.

"Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб "леопарди" все ж таки оселилися в українських степах", - йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов'язки селищного голови Бородянки Георгій Єрко підтвердив, що Джонсон побував на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань, інформує Суспільне.

Також колишній керівник британського уряду приїхав до Бучі.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з колишнім головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном. Йому вручили нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина Києва.