Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаПолітика

Кабмін призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції

Ним став начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський.

Кабмін призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції
Фото: Цензор

Кабмін ухвалив рішення призначити тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції України.

Про це повідомили в пресслужбі НПУ.

Із 20 січня Нацпол очолив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський.

"Нагадаємо: відповідно до рішення Уряду, 18 січня Голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – Голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нині уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ на Інну Ящук. До цього посаду обіймав загиблий в авіатрощі у Броварах Юрій Лубкович.

Днями КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також