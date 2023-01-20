Кабмін призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції

Кабмін ухвалив рішення призначити тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції України.
Про це повідомили в пресслужбі НПУ.
Із 20 січня Нацпол очолив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський.
"Нагадаємо: відповідно до рішення Уряду, 18 січня Голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – Голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нині уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ на Інну Ящук. До цього посаду обіймав загиблий в авіатрощі у Броварах Юрій Лубкович.
Днями КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.