Кабмін призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції

Ним став начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський.

Кабмін ухвалив рішення призначити тимчасового виконувача обов’язків голови Національної поліції України.

Про це повідомили в пресслужбі НПУ.

Із 20 січня Нацпол очолив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський.

"Нагадаємо: відповідно до рішення Уряду, 18 січня Голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – Голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нині уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ на Інну Ящук. До цього посаду обіймав загиблий в авіатрощі у Броварах Юрій Лубкович.

Днями КМУ призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ.