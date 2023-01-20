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Київський райсуд Полтави не дав згоду на взяття під варту мера Мамая

Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Київський райсуд Полтави не дав згоду на взяття під варту мера Мамая
Олександр Мамай
Фото: np.pl.ua

Сьогодні у Київському райсуді Полтави проходило засідання щодо обрання запобіжного заходу меру міста Олександру Мамаю.

Про це повідомляє сайт Київського райсуду.

Засідання суду проходило у закритому режимі, прокуратура просила взяти Мамая під варту.

"У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю О.Ф.. За результати розгляду даного клопотання, суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Мер Полтави надалі зобов'язаний з'являтися на судові засідання, а впродовж п'яти діб, прокуратура звернеться до апеляційного суду з оскарженням ухвали.

 

Нагадаємо, 29 грудня 2022 року міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваний назвав дії правоохоронців політично вмотивованими.

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