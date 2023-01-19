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Українська молитва в Лаврі наближає нашу перемогу, - Порошенко

Експрезидент узяв участь у літургії.

Українська молитва в Лаврі наближає нашу перемогу, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Петро і Марина Порошенки разом з депутатами від «Європейської Солідарності» у день Богоявлення, Хрещення Господнього взяли участь у Божественній літургії, яка відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Літургію очолив предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, повідомляє пресслужба "ЄС". Віряни помолилися за невинних жертв російської агресії, за перемогу України і за українське військо. 

«Чотири роки тому 15 грудня я казав, що я молюся, сподіваюся і чекаю, що молитва створеної тоді об’єднаної Православної Церкви України відбудеться на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Господь почув наші молитви, і сьогодні вже відбувається друга служба Божа. Дуже важливо, що українська церква і українська мова прийшли в Києво-Печерську лавру, у святиню. І ми бачили сьогодні, скільки очей світилися радістю», – зазначив Порошенко. 

За його словами, сьогодні молилися за перемогу України, за звільнення українських земель від чужинців, за спокій душі українських воїнів, за невинних жертв Бучі та Ірпеня, Маріуполя і Сєвєродонецька, Лисичанська, Тростянця, невинних жертв Дніпра та Броварів.

«Це була світла молитва. Я маю велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви у Києво-Печерській Лаврі. Думаю, що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо Києво-Печерську лавру Православній Церкві України», – говорить Порошенко. 

Він також зауважив, що не варто робити з церкви московського патріархату «мучеників». «Вони мають зробити вибір: або вони йдуть до української церкви, або вони представники російської церкви загарбників. І далі дати народу самостійно визначати ставлення до них. Вони не є мучениками. Їм ще дуже-дуже довго спокутувати гріхи руйнації української держави, до яких більшість з них була причетна», – наголошує Порошенко.

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