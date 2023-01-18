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Скорсезе записав звернення на підтримку українців: "Ваш дух - світло всього світу"

Режисер сказав, що захоплюється українцями.

Скорсезе записав звернення на підтримку українців: "Ваш дух - світло всього світу"
Мартин Скорсезе
Фото: EPA/UPG

Відомий кінорежисер, який зняв «Вовк з Волл-стріт», «Відступники», «Острів проклятих», володар премії «Оскар», Мартін Скорсезе записав відеозвернення на підтримку українців.

«Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звати Мартін Скорсезе, і я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю та надзвичайною, дивовижною рішучістю перед обличчям цього варварства. Цього невимовного варварства", - йдеться у зверненні, розміщеному на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Силу українського духу Скорсезе порівняв зі світлом.

«У цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву», - зазначив режисер.

Нагадаємо, United24 є частиною Фонду відновлення України. Амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 є зокрема Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер.

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