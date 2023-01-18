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США нададуть Україні 125 млн доларів на відновлення енергосистеми

Ці гроші допоможуть поповнити, зокрема, запаси газових турбін та трансформаторів.

США нададуть Україні 125 млн доларів на відновлення енергосистеми
На Салтівці відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

США надають Україні 125 млн доларів на електричне обладнання та інші матеріали, щоб допомогти енергетикам відновлюватись після російських обстрілів. 

Про це повідомила адміністраторка USAID Саманта Пауер.

USAID планує використати ці кошти для закупівлі резервного електрообладнання для систем водопостачання та теплопостачання Києва. 

Крім того, ці гроші допоможуть поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання.

Гроші надійдуть із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця.

Зазначається, що раніше USAID інвестував 55 млн доларів в інфраструктуру теплопостачання України. 

Нагадаємо, в середині грудня Укренерго отримала нове обладнання від USAID вартістю понад 100 тис. доларів для встановлення його на одну з пошкоджених російськими обстрілами підстанцій.

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