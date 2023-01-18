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Поділяю нестерпний біль родичів, - Папа Франциск про обстріл Дніпра росіянами

Понтифік нагадав, що під час обстрілу загинули і діти.

Поділяю нестерпний біль родичів, - Папа Франциск про обстріл Дніпра росіянами
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Франциск закликав вірян не забувати про молитву за Україну, яка потребує миру.

Про це повідомляє Vatican News.

“І будь ласка, не забуваймо молитися за багатостраждальну Україну, яка дуже потребує близькості, розради, а насамперед – миру”, – сказав Папа Франциск. 

Він нагадав, що минулої суботи чергова ракетна атака спричинила чимало жертв серед цивільних, між якими були й діти.

“Поділяю нестерпний біль родичів. Картини та свідчення цієї трагічної події є сильним закликом до всіх сумлінь. Ми не можемо залишатися байдужими!”, - сказав понтифік.

Нагадаємо, о 13:00 17 січня завершено пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 45 людей, зокрема шести дітей.

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