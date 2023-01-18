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У США обговорюють постачання танків Abrams Україні, - ЗМІ

Наразі йдеться про середньострокову перспективу.

У США обговорюють постачання танків Abrams Україні, - ЗМІ
Танки M1A2 SEPv3 Abrams. 2018 рік.
Фото: General Dynamics Land Systems

Сполучені Штати очікують, що постачання західної зброї Україні буде розширюватись.

Про це повідомляє Berliner Morgen Post з посиланням на своє джерело.

“Ми очікуємо розширення західної військової допомоги Україні – постачання основних бойових танків є частиною обговорення”, – наводить видання слова високопоставленого американського дипломата. 

Зокрема, відправка американських бойових танків типу Abrams також стоїть на порядку денному, принаймні в середньостроковій перспективі. 

Нагадаємо, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки Leopard. Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard в межах міжнародної коаліції. Для цього потрібна згода Німеччини.

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