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На Донеччині окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів

Зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.

На Донеччині окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів
Фото: ГУ Нацполіції в Донецькій області

На Донеччині російські окупанти за минулу добу, 17 січня, обстріляли 12 населених пунктів. 

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області. 

“Протягом доби росіяни накрили вогнем 12 населених пунктів, поранили цивільних мешканців. Ворог обстріляв міста Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, села Времівка, Дружба, Карлівка, Кліщіївка, Новий Комар, Іванівське, Орлівка, Сєверне, Тоненьке”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, танків, мінометів. Загалом зафіксовано 34 російських удари. Зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів – 11 приватних будинків, адміністративна будівля, господарча споруда.

Авіаудар нанесли росіяни по селу Времівка. Армія РФ найбільше гатила по Авдіївці, яку бомбили 14 разів. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило.

Поранено людину в селі Орлівка – рашисти поцілили у приватний будинок. Також стало відомо про травмування цивільного мешканця у Бахмуті за 16 січня.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, за допомогою поліції евакуйовано ще 38 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 35 692 осіб, серед них 5248 – діти, 2022 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.

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