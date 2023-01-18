За минулу добу, 17 січня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 17 січня, о 15:30 ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Також вчора, 17 січня, з 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.