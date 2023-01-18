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У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблий і поранені (оновлено)

Деталі зʼясовуються. 

Фото: тг-канал Трибуна Бровари

У Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт. Є постраждалі, повідомив у Телеграм голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали", – заявив він.

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники. Серед дітей постраждалих немає, озвучили дані броварського управління поліції в ефірі телемарафону. 

Речниця обласного управління поліції Ірина Прянішнікова повідомила Суспільному, що поранені пʼятеро. В ефірі телемарафону вона додала, що є загиблий.

Повітряну тривогу в Києві та Київській області станом на 9:08 не оголошували. 

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