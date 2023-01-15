Унаслідок російських атак за добу постраждали 14 областей України, – зведення ОВА

У Київській області внаслідок ракетного удару 14 січня пошкоджено 28 приватних будинків та один об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. У Києві внаслідок російської атаки сталася пожежа на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі.

Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області вночі росіяни здійснили два обстріли. Стріляли з мінометів та АГС. Без втрат та руйнувань.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни завдали 63 ударів по прикордонню. Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів. Хотінська громада: противник вів мінометний вогонь, а згодом росіяни ударили ще й з артилерії. Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Також повністю зруйновано два приватні будинки, ще два – пошкоджені. Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні. По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Темирівка, Новоселівка, Степове, Кам'янське. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами.

Учора ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Вінницької області. Внаслідок влучання сталося займання. Жертв та постраждалих немає.

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці влучання російської ракети в житловий будинок. Кількість загиблих перевищила 20, 73 отримали поранення. З них 40 госпіталізовані, четверо у важкому стані. Попередньо, у будинку зруйновані 72 квартири, пошкоджені понад 230. Вогнеборці ще гасять кілька локальних пожеж, які сталися через удар. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій.

По Нікопольському району росіяни тричі відкривали вогонь. Снаряди поцілили по трьох громадах – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Без жертв. У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч абонентів. На місці працюють аварійні служби.

У Харківській області учора вранці було зафіксовано ракетні удари по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі. Застосовувались аварійні відключення світла. Основна частина споживачів Харкова та області була заживлена до 1 години ночі 15 січня. Станом на зараз залишаються точкові відключення електроенергії.

Крім того, протягом доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі. На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне. У м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю учбового корпусу коледжу. Також у Вовчанську зафіксоване пряме влучання в будівлю нової котельні, пошкоджені вікна та облицювання стін прилеглих будівель. Обійшлося без жертв.

У Львівській вчора ворог завдав двох ракетних ударів по об‘єкту енергетичної інфраструктури. Одну ракету збили.Обійшлося без жертв і постраждалих.

У Івано-Франківській учора внаслідок ракетного обстрілу ворога вдень відбулося два влучання ракет по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. На місце події виїхали підрозділи ГУ ДСНС для локалізації пожежі. Пожежу було ліквідовано. Також під час тривоги вчора на території області силами ППО було збито дві ракети.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Макіївки і Білогорівки. На Куп’янському напрямку росіянами обстріляні Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка. У деокупованому с.Невському внаслідок ворожого обстрілу поранено одну людину.

У Донецькій області упродовж ночі відбувались обстріли позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка. Під час ракетного обстрілу Костянтинівки вчора вдень було зруйновано будівлю КП "Костянтинівське трамвайне управління". Під час ракетного обстрілу с. Маркове Костянтинівської громади також вдень було пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи та приватний будинок.

Минулої доби – масовані обстріли Авдіївки, четверо людей загинули, троє поранених. У Соледарі, с. Роздоловка та с.Парасковіївка – важка ситуація. Тривають активні бойові дії. Зв'язок відсутній, інформація про постраждалих цивільних на данний уточнюється. За добу на Донеччині: сім загиблих, четверо поранених.

Учора під час ворожого масованого ракетного удару засобами протиповітряноі оборони над Одеською областю було збито чотири крилатих ракети. Одна з ракет влучила в об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Без жертв і постраждалих.

У Миколаївській області вчора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Влучання за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Антонівка та Херсон. За добу через обстріли поранено двоє людей. Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово були відключені від електроживлення – наслідок чергової ракетної атаки росіян. Вибухотехніки Нацполіції вилучили 302 вибухонебезпечних предмети, ДСНС знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за вчора Росія здійснила дві хвилі масованої ракетної атаки. Ворог стріляв авіаційними ракетами, ракетами морського базування і снарядами С300. 26 мирних людей були вбиті, 81 – поранені.