У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22

Ракети Х-22 є надзвуковою, українські сили оборони не мають засобів, аби перехопити її в повітрі. Ці ракети мають 950 кг бойової частини, летять зі швидкість 4000 км на годину і мають дальність 600 кілометрів.

Вони створені для атак авіаносних груп і навіть може нести ядерну частину. Збиті їх здатні комплекси Patrion Pac 3 і SAMPT-T, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телеефірі.

"Маємо сигнал від наших партнерів від Італії і Франції. Італія і Франція мають комплекс SAMPT-T, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону саме в боротьбі з балістикою і Х-22", – повідомив він.

Ігнат додав, що сили оборони здатні збивати ракети "калібр", Х-101, Х-155, керовані авіаційні ракети Х-59.

Він зазначив, що раніше було моменти неточностей, коли заявлялося про їх збиття, але це може бути повʼязаним із висвітленням попередньої, а не уточненої інформації. На тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі збитої українською ППО ракети в Повітряних силах наголосили, що всі коментатори повинні поширювати перевірені дані.

Нагадаємо, учора в Дніпрі в житлову багатоповерхівку влучила російська ракета Х-22. Розбір завалів продовжується, наразі відомо про 19 жертв і 73 поранених.