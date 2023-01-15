У Дніпрі оголосили триденну жалобу через обстріл російською армією житлового будинку, унаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради.

“У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур”, – зазначили у міськраді.

Додамо, на місці прильоту рятувальні служби працюватимуть всю ніч.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники обстежують пошкоджені та вцілілі частини будинку. Продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

На місці події працюють 8 психологів ДСНС та встановлено 2 пункти обігріву.

Всього до рятувальних робіт залучено понад 340 осіб та 140 одиниці техніки.

Фото: Валентин Резніченко в тг

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру загинуло щонайменше 12 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 37 людей, з них 6 дітей.