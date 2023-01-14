На Вінниччині російська ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури, при цьому ще п’ять ракет знищила українська ППО.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

“На Вінниччині ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Жертв та поранених немає”, - повідомив Борзов.

За його даними, в області Сили оборони знищили 5 крилатих ракет.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури.