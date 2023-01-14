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Внаслідок обстрілів росіян знеструмлена вся Харківська область, - "Харківобленерго"

Наразі немає точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

Внаслідок обстрілів росіян знеструмлена вся Харківська область, - "Харківобленерго"
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

У суботу, 14 січня, росіяни завдали ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Харків та усі громади області повністю знеструмлені внаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури", - заявив речник "Харківобленерго" Володимир Скічка.

За його словами, нині на підприємстві не мають точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

Нагадаємо, вдень 14 січня на Харківщині дві ворожі ракети поцілили по об'єкту інфраструктури. Наразі застосовуються аварійні відключення світла.

Також на Львівщині ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Можливі перебої у постачанні світла та води.

Вдень 14 січня у Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку. 5 людей загинули, 27 отримали поранення. 

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