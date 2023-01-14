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Кулеба закликає G7 та ЄС накласти санкції на ракетну промисловість росіян

14 січня російські окупанти здійснили ще один масований удар по українських містах. 

Кулеба закликає G7 та ЄС накласти санкції на ракетну промисловість росіян
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає G7 і ЄС завдати санкційного удару проти ракетної промисловості РФ.

Про це Кулеба написав в Twitter.

"Кожен залп ракет все більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав міністр.

Нагадаємо, що з самого ранку 14 січня значна частина української території знаходиться під ракетним обстрілом російських окупантів.

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти.

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