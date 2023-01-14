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Українські військові вдарили по скупченню окупантів у Мелітополі, Бердянську та Токмаку, - Федоров

Крім того, у Бердянську підірвали авто одного з місцевих топ-гауляйтерів.

Українські військові вдарили по скупченню окупантів у Мелітополі, Бердянську та Токмаку, - Федоров
Російські окупанти в Запорізькій області
Фото: Медіацентр Україна

В ніч на 14 січня українські військові атакували скупчення окупантів у Мелітополі, Бердянську та Токмаку. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні о 4 ранку пролунало 2 гучних вибухи у Мелітополі. Одразу після бавовни рашисти почали метушню у східній частині міста. За попередніми даними “постраждала” військова база окупантів на одному із захоплених заводів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що так само рано вранці стався вибух в районі розташування окупантів у Бердянську. А вчора ввечері у повітря злетіло авто одного з місцевих топ-гауляйтерів.

Крім того, вночі був ліквідований пункт дислокації окупантів у Токмаку.

Федоров зауважив, що деталі втрат окупантів уточнюються. 

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали, як знищили БМП окупантів. Також було знищено особовий склад росіян.

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