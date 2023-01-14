Сунак дозволив відправити партію танків до України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив відправити танки Україні разом з додатковою партією артилерії.

Про це він повідомив у телефонній розмові у суботу, 14 січня, з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Reuters.

"Вони домовилися про необхідність сконцентруватися на прискоренні глобальної військової і дипломатичної підтримки Україні," , - йдеться у публікації.

Цю інформацію підтвердив у Twitter президент Зеленський.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром Сунако подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - написав він.

Як пише британський таблоїд The Sun, Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші одиниці бронетехніки мають передати негайно.

"Прем’єр-міністр чітко заявив, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни розстановки сил на полі бою. Група з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлена в Східну Європу", - зазначило джерело видання.

Нагадаємо, що за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, крім Польщі та Фінляндії, дати Україні німецькі танки Leopard готові ще три країни. Але вони поки не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини.