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Попри обстріли поїзди йдуть за графіком

Суттєвих затримок не спостерігається.

Попри обстріли поїзди йдуть за графіком
Фото: Укрзалізниця

Усі поїзди Укрзалізниці продовжують зараз рух за графіком.

Про це у Телеграм повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

Суттєвих затримок через ворожу атаку наразі не спостерігається. Посадка та висадка пасажирів тривають через підземні переходи. 

Як уточнили у Укрзалізниці, київська кільцева електричка не спиняє рух під час повітряної тривоги і курсує за розкладом.

Нагадаємо, що вранці 14 січня у різних регіонах України були зафіксовані ракетні атаки та обстріли з боку російських окупантів. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає.

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