На Запоріжжі з-під завалів обстріляного будинку врятували трьох людей

В Оріхові, що у Запорізькій області, внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного будинку.

Про це у Facebook повідомляє управління ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей.

"14 січня в місті Оріхів внаслідок обстрілів сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Під час ліквідації наслідків події рятувальники з-під завалів дістали трьох людей, які від подальшої госпіталізації відмовились", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.