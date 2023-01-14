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На Запоріжжі з-під завалів обстріляного будинку врятували трьох людей

Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будинку.

На Запоріжжі з-під завалів обстріляного будинку врятували трьох людей
Оріхів, ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух у Telegram

В Оріхові, що у Запорізькій області, внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного будинку. 

Про це у Facebook повідомляє управління ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей.

"14 січня в місті Оріхів внаслідок обстрілів сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Під час ліквідації наслідків події рятувальники з-під завалів дістали трьох людей, які від подальшої госпіталізації відмовились", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.

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