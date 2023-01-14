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На Кремінському напрямку нам вдається просуватися вперед, - Гайдай

Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою українськими захисниками.

На Кремінському напрямку нам вдається просуватися вперед, - Гайдай
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Збройним силам України вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку Луганської області. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами керівника ОВА, на цьому напрямку ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою українськими захисниками. Гайдай зазначив, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами, однак ЗСУ відбивають атаки окупантів.

"Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам. Також з цих напрямків окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки відбиваються. Щобільше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед", - розповів голова Луганської ОВА.

Раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти перекинули до Кремінної декілька підрозділів десантників і танки.

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